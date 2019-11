Tsitsipas sobre la batalla final con Thiem en Londres: Fue una montaña rusa

El griego Stefanos Tsitsipas afirmó tras vencer en la final del Masters de Londres al austríaco Dominic Thiem, que el partido fue "una montaña rusa". El griego comenzó su discurso de ganador, después de recibir la copa de campeón, felicitando a su rival, al que superó en tres parciales de 6-7(6), 6-2 y 7-6(4).

"Me gustaría empezar felicitando a Dominic", arrancó. "Eres una inspiración, no solo para mí, si no para muchos otros jugadores, estoy seguro, y para todo el mundo que ha venido a vernos", explicó.

"Tuvimos una fantástica batalla en la pista. Hace nuestro deporte mejor. Tuviste una gran temporada. Felicitaciones por ello y por todo lo que has trabajado", agregó.

Respecto al partido, Tsitsipas, sexto campeón más joven en la historia del torneo, lo calificó como "una montaña rusa" y apuntó que se sintió "aliviado" de haber cerrado el partido y haber conseguido su primer título de Maestros.

Tsitsipas, de 21 años, también tuvo palabras amables para el nutrido público que lo apoyó durante toda la semana.

"Este torneo ha sido increíble, lo hicieron muy emocional. Nunca he recibido tanto apoyo en un escenario como este", finalizó.