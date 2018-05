Diego Schwartzman: Encontrarse tantas veces con Jarry es complicado

El argentino Diego Schwartzman (15° de la ATP), que doblegó este martes al chileno Nicolás Jarry (62°), explicó que las condiciones de la pista en la que jugó eran complicadas y expresó su satisfacción por lograr, a pesar de eso, meterse en la segunda ronda del Masters de Roma.

Schwartzman, número 15 del mundo, tuvo que recuperar un 1-4 adverso en el primer parcial antes de poder solventar su duelo con un 6-4 y 6-1 ante Jarry, en el cuarto enfrentamiento de este año contra el chileno.

"El arranque no fue bueno, luego me acomodé un poco, en esa cancha hay muchísimo ruido, se ve muy poco, es bastante chica, un poco atípica para un torneo así. La cancha donde nos toco jugarno era fácil y pasar de ronda es importante", declaró el argentino al acabar el partido.

El discípulo del argentino Juan Ignacio Chela explicó además que el hecho de medirse tantas veces en poco tiempo con Jarry suponía una complicación más, ya que, opinó, había el riesgo de que su rival le tomara la medida.

"También es un poco peligroso (medirse tanto con Jarry), porque él también podía tomarme la medida a mí. Encontrarle tantas veces es complicado", aseguró.

"Me desperté temprano, cuando vi que se empezó a alargar, llovía y las canchas estaban tapadas, volví a dormir un 'ratito'. Después, cuando me desperté, me fui al gimnasio a transpirar. Sabía que iba a jugar por la tarde, calenté un poco, tomé otra ducha y a la cancha", informó.