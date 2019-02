Duelo entre Nicolás Jarry y Roberto Carballés fue suspendido por lluvia en el ATP de Río

El partido entre el chileno Nicolás Jarry (47° en el ránking ATP) y el español Roberto Carballés Baena (114°) por la primera ronda del torneo 500 de Río de Janeiro fue suspendido este lunes, en pleno desarrollo del primer set, luego de que una fuerte lluvia comenzara a caer en la ciudad brasileña, que impidió el normal trámite del duelo.

Ante esto, la organización reprogramó el duelo para este martes en el segundo turno de la cancha 1 del Jockey Club Brasileiro, no antes de las 14:30 horas, tras el duelo de Guido Pella ante Joao Sousa.

Tuesday:



QUADRA GUGA KUERTEN start 1:00 pm

G. Pella (ARG) vs [5] J. Sousa (POR)

R. Carballes Baena (ESP) vs [8] N. Jarry (CHI) 43

P. Sousa (POR) vs [WC] T. Monteiro (BRA)



Not Before 7:00 pm

[1] D. Thiem (AUT) vs L. Djere (SRB)

P. Cuevas (URU) vs [4] D. Schwartzman (ARG)