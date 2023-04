El hijo de Nicolás Jarry se robó la película durante el duelo con Tsitsipas en Montecarlo

Juan, hijo del tenista chileno Nicolás Jarry, fue protagonista en pleno duelo de su padre en el Masters 1.000 de Montecarlo ante Stefanos Tsitsipas ya que se robó las miradas de las cámaras.

El retoño del nacional fue captado reiteradas veces por la transmisión internacional en pausas entre puntos, con enérgicos sonidos, además de lanzar palomitas (o cabritas) al piso y hasta el celular de su madre, Laura Urruti.

Anteriormente "Juanito" ya había brillado junto a Nico, pues intervino de una tierna manera durante la entrevista post partido en la final del Chile Open 2023.

Revisa algunas reacciones de los fanáticos:

The Jarry baby (Juan) is the star of the match today although Stefanos is playing very well in such difficult conditions & looking extra handsome & gorgeous. Tough competition from a baby 😍#Tsitsipas vs #Jarry#Tennis#RolexMonteCarloMasters 2023 https://t.co/I95GX1LDhx pic.twitter.com/Gihxulju0M