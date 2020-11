Jarry a horas de terminar su castigo: Feliz de cerrar esta etapa que me marcó profundamente

El tenista nacional Nicolás Jarry se mostró entusiasta, ya que este lunes termina su castigo de 11 meses de suspensión por parte de la Federación Internacional de Tenis (ITF, su sigla en inglés) por doping positivo y aseguró que será una experiencia que no olvidará.

Jarry dijo en La Tercera que "estoy feliz de estar cerrando esta etapa que me marcó profundamente en mi vida, pero tranquilo a la vez porque todavía no se sabe cuándo voy a volver a competir. Está difícil encontrar torneos por cómo está la situación del coronavirus, pero estoy contento por todo lo que hice; todo lo que crecí durante este tiempo y con ansias de volver y de ver cómo estoy dentro de la cancha en un partido oficial".

Además, añadió que "me siento más motivado que nunca. Estoy muy contento con todos los cambios que he hecho. Me siento como un niño con todo lo que he aprendido, soy otra persona y claro que eso motiva para ver cómo llego al partido en la cancha. Obviamente va a haber mucho que ajustar y mucho por mejorar. Estoy muy motivado con todas las cosas que aprendí".

El nieto de Jaime Fillol perdió todos sus puntos por la sanción, por lo que solo podrá ir a torneos Challengers y ATP con invitaciones. De igual forma, no descartó asistir a torneos futuros para recuperar ritmo.