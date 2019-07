Jarry tras coronarse en Bastad: Jugué muy buen tenis, uno de los mejores de mi vida

El tenista nacional Nicolás Jarry (64° en el ránking ATP) se mostró muy contento tras su gran triunfo en la final del ATP 250 de Bastad ante el argentino Juan Ignacio Londero (71°) y destacó el gran nivel que está mostrando en el circuito.

Jarry, en conversación con nuestro enviado especial de Al Aire Libre en Cooperativa, Matías Alarcón, aseguró estar "súper feliz, el primer título no es nada fácil conseguirlo y es sumamente especial. Lo primero de cualquier cosa es súper difícil y hay que sacárselo. Tuve dos oportunidades anteriormente en las cuales no se dieron, pero hice buenos partidos y no se dio".

En la misma línea, la "Torre" recordó las dos finales perdidas que protagonizó anteriormente en su carrera y señaló que "con Fabio Fognini (en Sao Paulo) estuve break y set arriba y con Alex Zverev (en Munich) tuve dos set points y no se dio, pero fueron partidos muy duros, en los que dejé todo, hoy también lo hice con la ilusión de que se me diera y así fue".

Por otra parte, el criollo se refirió a su nivel que mostró en este y los demás encuentros en Bastad: "Pude jugar muy buen tenis, uno de los mejores de mi vida. O sea, ganar un campeonato sin perder ningún set es muy difícil y lo logré hacer".

"En ningún momento estuve apretado, casi siempre estuve con el control de la mayoría de los partidos y eso significa mucho. Estoy jugando muy bien y espero mantenerlo para el resto del año y espero que este título me de un plus de confianza para seguir", añadió sobre su gran semana en Suecia.

Sobre el trámite del encuentro de este domingo, el nieto de Jaime Fillol, sostuvo que "las condiciones estaban muy difíciles, con mucho viento que iba para todos lados, entonces había que adaptarse, durante toda la semana nunca estuvo así".

"Juan Ignacio estaba jugando muy bien, estaba muy agresivo, no hubo mucho rally y era difícil de sentirse bien, por lo que había que luchar nomás, tratar de sacar lo mejor posible y esperar que se diera un opción de quiebre y aguantar como sea después, tal como fue", dijo sobre su rival.

Finalmente, el "Príncipe" envió un mensaje para los fanáticos chilenos: "Agradezco muchísimo a todos los fans, a todos los que están detrás de la pantalla, y que se despiertan para mirarnos. Con Cristian (Garin) hemos tenido un gran año, cada uno por separado y la verdad es que estoy seguro que van a venir muchos más".

"Espero que estén tranquilos, que disfruten, que prendan la televisión, que sigan alentando, el tenis es muy difícil, hay muchos momentos buenos y muchos momentos malos y en esos uno los necesita. Que sigan así, que disfruten, el tenis es uno de los deportes más lindos que hay, que le ha traído muchas alegrías al país y que lo tomen de esa manera", cerró el número dos de Chile.