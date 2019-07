Jarry tras su derrota en Wimbledon: Mis nervios y las ansias de ganar en este lugar me superaron

El tenista nacional Nicolás Jarry (53° en el ránking ATP) se mostró afectado tras la derrota en primera ronda de Wimbledon, tercer Grand Slam del año, ante el italiano Andreas Seppi (73°), y aseguró que debe trabajar su "cabeza" para ganar este tipo de partidos.

Jarry, en conversación con Matías Alarcón, corresponsal de Al Aire Libre en Cooperativa, aseguró que "no me pude sentir muy bien, no pude lograr hacer lo que venía practicando, lo que vine preparando las últimas tres semanas. Las condiciones eran diferentes y no pude ajustarme a ellas, me estaba sintiendo muy bien previo al partido y no sé exactamente por qué habrá sido el cambio de sensaciones".

Además, el "Príncipe" destacó que el aspecto emocional le jugó una mala pasada en este compromiso, ya que "los nervios y las ganas de ganar en un lugar tan bonito me superaron y tengo que seguir trabajando mucho en mi cabeza. Por suerte la parte del tenis está bien. Por momentos, cuando logro estar bien puedo hacer muchas cosas y daño en cualquier superficie".

Sobre el planteamiento del partido, la "Torre" sostuvo que "era tratar de salir a hacer mi juego, estar bien agresivo, tratar de subir a la red. Pero, la cancha era bastante más lenta que cualquier otra cancha y sentía que si subía me pasaba, tenía mucho tiempo, entonces no sabía muy bien qué hacer, ya que mis tiros no estaban haciendo el mismo daño que en las semanas anteriores".

"La verdad es que nada es excusa, tengo que aprender a ajustarme allí, estoy solo dentro de la cancha y tengo que trabajar en eso y ese es el enfoque principal que tengo que hacer desde ahora en adelante", añadió el santiaguino.

Finalmente, el dirigido por Martín Rodríguez sostuvo que en los tenístico logró sentirse "bien en eta superficie y que no queda más que esperar hasta el próximo año para no cometer los mismos errores".

Además, confirmó que sus próximos desafíos son en los ATP de Bastad (Suiza) y Hamburgo (Alemania), además de los Juegos Panamericanos de Lima en Perú.