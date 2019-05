Jarry tras su triunfo en Ginebra: Me sentí muy bien, maneje las tensiones ante un rival duro

Luego de su contundente triunfo sobre el japonés Taro Daniel (107° del ránking mundial), el chileno Nicolás Jarry (75°) se mostró satisfecho por avanzar a semifinales del ATP 250 de Ginebra, afirmando que ha sabido manejar las tensiones ante rivales de buen nivel.

El "Príncipe" volvió a ganar en un torneo donde no ha cedido sets, por lo que apuntó tras el duelo que: "Me sentí muy bien, pude manejar las tensiones ante un rival duro que otras veces me ha complicado, así que estoy contento por haber cerrado el partido en dos sets", comentó en diálogo con nuestro corresponsal de Al Aire Libre en Cooperativa, Matías Alarcón.

"Aproveché bien las oportunidades que tuve en el primer set, en el segundo me costó un poco pero es parte del juego. La combinación del saque y el hecho de estar estoy muy claro desde el fondo me ha ayudado bastante", agregó.

También el nieto de Jaime Fillol se refirió a la noticia de que participará en el cuadro de dobles de Wimbledon junto a su compatriota Cristian Garin: "No tenía con quien jugar, así que se lo mencioné y acordamos. Ambos podemos jugar muy bien en pasto, tenemos experiencia y daremos lo mejor de nosotros", dijo.

"La decisión no pasó por pensar en las finales de Copa Davis, queda mucho para eso. Cuando chico jugamos muchas veces y era bueno retomar la dupla para seguir creciendo", concluyó.