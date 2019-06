Jarry tras victoria ante Tsitsipas: Tengo una gran sensación de vencer a uno de los mejores del año

El tenista nacional Nicolás Jarry (60° en el ránking ATP) se mostró muy contento tras la gran victoria de este jueves ante el seis del mundo, el griego Stefanos Tsitsipas, en el ATP 250 de s-Hertogenbosch (Holanda), y aseguró que tuvo importantes sensaciones dentro de la cancha.

Jarry, quien tras el partido conversó en exclusiva con nuestro corresponsal de Al Aire Libre en Cooperativa, Matías Alarcón, aseguró que "tengo una gran sensación, fue una victoria muy buena. Stefanos es uno de los mejores jugadores del año y le ha ganado a grandes tenistas".

Además, sostuvo que "hice un buen partido, me sentí muy bien, traté de entrar lo más firme posible en esta superficie, en la que aún me estoy adaptando, pero me sentí muy cómodo. Pude sacar muy bien y esa fue la clave de hoy, junto con mantenerme bien mentalmente, porque en pasto cualquier cosa puede pasar".

Junto con esto, la "Torre" recordó lo sufrido que fue el tercer set, en el que tuvo varias opciones de perder su saque, pero que en definitiva ganó con categoría. "Al final me sentí un poco más nervioso y me apreté, pero es normal a la hora de cerrar un partido", comentó.

Finalmente, el número dos nacional se refirió al récord de Jaime Fillol, quien es el jugador chileno con más victorias sobre pasto, y dijo que "es bonito que mi abuelo tenga ese récord. Sería bonito tener la misma cantidad que él".