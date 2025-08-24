Jarry tropieza en primera ronda y solo queda una carta para el tenis chileno en el US Open

Una amarga jornada fue la que le tocó a Nicolás Jarry (103° de la ATP) en el inicio del cuadro principal del US Open 2025, y es que el chileno lamentó una temprana eliminación en la primera ronda del último Grand Slam de la presente temporada.

Jarry se citó este domingo con el checo Jakub Mensik (16°), quien logró adueñarse rápidamente del partido ante el chileno en sets corridos, evidenciando la incomodidad que tuvo la raqueta nacional en la cancha dura del estadio Grandstand, en Nueva York.

🎾 Nico Jarry no pudo contrarrestar la solidez de Mensik

Tan fulminante fue el nivel de Mensik esta jornada en el US Open que le bastaron los tres sets para poder derribar a Jarry, que careció de solidez para exigir mayormente a su rival.

Así, el checo terminó imponiéndose sobre Jarry en parciales de 7-6 (5), 6-3 y 6-4, en dos horas y 27 minutos de partido.

Jarry nunca pudo sacarle provecho a sus mejores golpes, incluso teniendo 13 aces en el partido o logrando quebrar en dos ocasiones el servicio de Mensik, lo que no fue suficiente para cambiar el rumbo del encuentro.

🇨🇱 ¿Cuántos chilenos quedan en competencia en el US Open?

Con esta derrota de Jarry y la que había sufrido Cristian Garin en la qualy, solo queda un chileno en competencia en el US Open, Alejandro Tabilo (122°).

Tabilo arrancará su camino en el Grand Slam en Estados Unidos este martes en horario a confirmar, ante el alemán Alexander Zverev (3°).

🔜 ¿Qué viene para Nico Jarry en el circuito?

Lo siguiente para Jarry será empezar a preparar la serie de Copa Davis junto a Chile frente a Luxemburgo, los próximos 13 y 14 de septiembre.

🔗 ¿Dónde leer más acerca de Jarry en el circuito ATP?

Puedes enterarte de todas las novedades de Nico Jarry junto a Al Aire Libre.