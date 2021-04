Jarry y el título en Salinas: Me ayudó mucho poder mantenerme mentalmente durante todo el torneo

Luego de proclamarse campeón en el Challenger de Salinas, en Ecuador, el tenista chileno Nicolás Jarry no escondió su alegría por la hazaña, asegurando que "mantenerse mentalmente" le ayudó a conquistar el título.

"Estaba jugando muy bien. El último año que fui a Estados Unidos entrené mucho con Nicolás Mejía (su rival en la final) y por eso que el partido en un momento iba punto a punto", empezó diciendo la raqueta nacional en la premiación del certamen.

"Ya en el tie break del primer set aumenté la intensidad y me mantuve mentalmente, eso me ayudó mucho durante toda la semana para llegar a salir campeón", agregó.

El nieto de Jaime Fillol también se refirió a los problemas estomacales que tuvo durante la semifinal que jugó la mañana de este lunes, explicando que: "Me pude recuperar muy bien, hice lo necesario para llegar lo mejor posible a la final. Me habían bajado las malas sensaciones, nauseas y dolores, pero después me hidraté y comí, eso me sirvió para reponerme".