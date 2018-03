Jarry y su primer triunfo en un Masters 1.000: "Jugué bien en los momentos importantes"

El tenista nacional Nicolás Jarry (65° ranking ATP), tras vencer en dos set al británico Cameron Norrie (105°) y acceder a segunda ronda del Masters 1.000 de Miami, no escondió su alegría y aseguró que "toda mi vida he trabajado para estar en este lugar".

"Estoy muy feliz de haber ganado mi primer partido. Es mi primer duelo en un Masters 1.000 así que estoy muy contento de haberlo sacado adelante. Fue un encuentro muy difícil, porque el viento movía mucho la pelota, enfrenté a un jugador que trae muchas pelotas, que jugó con mi velocidad y que además era zurdo, provocando que modificase la táctica. Sin embargo, estoy contento de haber jugado bien en los momentos importantes, de haber casa muy bien y controlar los nervios", dijo en declaraciones recogidas por Al Aire Libre en Cooperativa en Miami.

Agregó que "en un lado de la cancha tenía el viento a favor y eso lo pude aprovechar muy bien. Ojalá que pueda seguir sacando así y jugando de la manera que lo estoy haciendo. Toda mi vida he trabajado para estar en este lugar, compitiendo contra los mejores y de igual a igual. Así que estoy feliz por ello".

Al ser consultado por su próximo rival en el certamen estadounidense, el argentino Diego Schwartzman (16°) mencionó que "es uno de los mejores jugadores".

"Comenzó el año muy bien ganando el ATP 500 de Río de Janeiro (Brasil), de hecho, me ganó a mí. Lo conozco, él me conoce y será un partido muy duro. A Diego le gusta jugar en cancha dura y en el US Open del año pasado realizó una tremenda corrida. Por eso tendré que estar muy sólido, agresivo, concentrado y jugando muy bien los puntos", dijo.

Además, se refirió a la previa que se está viviendo a la serie de Copa Davis ante Argentina, encuentro que se disputará en San Juan el próximo 6 y 7 de abril.

"Es raro que en los últimos tres torneos que he jugado, en dos ocasiones me haya enfrentado a Diego Schwartzman, que de seguro va a jugar. Las circunstancias serán diferentes, pero ambos llegaremos conociéndonos un poco más. Este duelo entre ambos países será más parejo, pero un poco más complicado para mí por estar con el público en contra", puntualizó.

Finalmente, se refirió a la hinchada nacional que lo está empezando a acompañar en los torneos ATP. "Es muy bonito. Habían chilenos en los cuatros sectores del estadio. Estaban familiares, amigos y eso hace que todo sea mejor. Sin embargo, que me acompañen hace que me ponga un poco más nervioso, pero lo pude controlar bien".

El próximo partido de Jarry será ante Schwartzman, por la segunda ronda del Masters 1.000 de Miami, y que está programado para este viernes a las 12:00 horas (GMT 15:00).