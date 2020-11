Nicolás Jarry ad portas de su regreso al circuito: Quiero volver al nivel ATP lo antes posible

El tenista nacional Nicolás Jarry quedará habilitado el próximo 16 de noviembre para jugar en el circuito luego de la sanción por dopaje que recibió. Al respecto, el jugador comentó cómo llega a la competencia, asegurando que espera retomar su nivel lo antes posible.

"Tuve mucho tiempo para aceptar todo esto que me pasó. Ya sabía lo que se me venía, es lo que me toca. Es un obstáculo que tengo que atravesar en mi carrera. Intentaré hacerlo lo más rápido posible", apuntó en entrevista con Emol.

"Estoy tratando como persona de estar más en el presente, tranquilo y disfrutando más. Y en cuanto al tenis, llevo todos estos meses trabajando en recolectar la información que Dante (Bottini, su entrenador) me puede traspasar", agregó.

De todas formas, manifestó que "me vino bien todo este párate, para poder entender y cambiar mi forma de pensar dentro de una cancha de tenis. También cambié el preparador físico, con el que trabajamos cosas totalmente diferentes. He sumado mucho este tiempo".

Respecto a lo que se viene para su carrera, Jarry apuntó que "todos los torneos a los que les hemos escrito han respondido muy amablemente. Siempre diciéndome que les hubiese encantado ayudarme, pero que en esta ocasión no se puede. Pero que ojalá pueda volver el próximo año".

"Me siento bien, mucho más confiado que como estaba a fines del año pasado y a principios de este. Estoy en una sede (en Estados Unidos) donde muchos vienen a entrenar un par de semanas y uno puede aprovechar de jugar con personas con los que a uno le puede tocar competir", agregó.

Jarry, por otro lado, también aseguró que espera "volver al nivel ATP lo antes posible. Hace un par de años estaba 600° y me demoré dos años en entrar al top 100. Si se puede hacer en dos años o menos, mucho mejor. Si me demoro más, puede pasar. Espero que todas estas cosas que he mejorado me ayuden a que el recorrido sea más rápido".

Finalmente, sobre su relación con Marcelo Ríos, que también vive en Sarasota, contó que "he ido a su casa, hemos salido a comer, él me ha venido a ver a los entrenamientos. Estamos bien, compartiendo y hablando. Siempre me mandó ánimo, me decía que esto iba a pasar rápido, que no me preocupe y que siga siendo profesional".