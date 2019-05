Nicolás Jarry: Agradezco estar luchando en el nivel más difícil de este deporte

El número dos de Chile confiesa que no ha tenido una temporada fácil.

Nicolás Jarry ha tenido una temporada de altos y bajos, y pese a ello, el número dos de Chile siente que está cumpliendo con el objetivo de seguir compitiendo en el más alto nivel del tenis mundial.

"No ha sido nada de fácil (este 2019). Ha sido de partidos apretados, varios a mi favor, y varios a favor del rival. Hay que seguir, este es el nivel más difícil de este deporte y agradezco estar acá, luchando", comentó el número dos de Chile en entrevista con La Tercera.

"Lo bueno es que cada día tengo la oportunidad en algún momento voy a encontrar la forma de no complicarme en los partidos que voy arriba. No hay que hacer ningún balance. Estoy jugando y haciendo las cosas bien", añadió el jugador nacional.

"La meta sigue siendo la misma. Tratar de aprender, dar lo mejor, entrenar y estar bien físicamente. No he conversado con mi equipo, pero queda Roma y me voy a preparar lo mejor posible para hacer un buen torneo", dijo respecto a sus objetivos de cara a lo que viene.

Jarry también tuvo palabras para Cristian Garin, a quien alabó por su buen momento.

"No me sorprende para nada. Desde chico, es uno de los mejores en arcilla, tiene un juego increíble donde le puede ganar a todos y lo está haciendo. Estoy feliz por él después de todo lo que pasó, después de todas las presiones que le tiraron encima cuando era chica", comentó.