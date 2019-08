Nicolás Jarry borró la gira asiática de su calendario: Para ir a jugar la qualy, no vale la pena

El tenista nacional Nicolás Jarry (69° de la ATP) tomó la drástica determinación de eliminar la gira asiática de su calendario para la última parte del año, debido a que la considera muy desgastante.

"La gira de Asia es demasiado dura porque incluye dos días de viaje, cambios de horarios y el tema de la comida, que también es complicado. Para ir a jugar la qualy, no vale la pena. Además, vengo de un año donde no he parado de jugar", comentó al sitio Séptimo Game.

Jarry salió del top 60 y por ello quedó fuera de los cuadros principales de los ATP 500 de Tokio y Beijing y tampoco podrá jugar directamente en el Masters 1.000 de Shanghai.

De momento, su más próximo desafío es el US Open y si no avanza al menos hasta la tercera ronda, jugará tras eso el Challenger de New Haven. Además, tiene en carpeta una exhibición contra Cristian Garin en Gran Arena Monticello, el 13 de septiembre.

Tras eso, viajará a Europa, pero "todavía no sé qué torneos disputaré", manifestó.

Además, el número 2 de Chile tiene por delante las Finales de la Copa Davis, entre el 18 y 24 de noviembre, previo a lo cual cuenta con opciones de jugar la qualy del ATP 500 de Basilea, o Viena, y del Masters 1.000 de París.