Nicolás Jarry debutó con éxito en el Challenger de Tampere

El tenista chileno Nicolás Jarry (265° de la ATP) tuvo un exitoso estreno en el Challenger de Tampere, en Finlandia, al batir al checo Jonas Foretjek (316°) en la primera ronda del torneo.

El número cuatro de Chile debió esforzarse para superar al centroeuropeo en un ajustado partido por 6-7 (3), 6-3 y 6-3 en dos horas y 16 minutos de juego.

El próximo desafío del tenista nacional será el ganador de la brega que afronten este martes el también checo Jan Lehecka (254°) y el francés Antoine Hoang (143°).

Great match from both, Nicolas Jarry takes the win 👏🏼



🇨🇱 Jarry - Forejtek 🇨🇿 6-7, 6-3, 6-3 pic.twitter.com/6DmbaLBWr9