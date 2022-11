Nicolás Jarry despidió la temporada 2022: Quedo muy agradecido y lleno de enseñanzas

El tenista chileno Nicolás Jarry utilizó sus redes sociales para decir adiós a la temporada 2022 del circuito ATP, luego de su participación en Challenger de Bérgamo en Italia.

"¡Doy por finalizado el año! A pesar de que no fue el final que quería, quedo muy agradecido y lleno de enseñanzas de este 2022. Y más importante aun, con muchas ganas de romperla el proximo año. Gracias a mi familia, equipo y cercanos por el apoyo y cariño incondicional siempre", escribió en Instagram.

Como expresó, no fue una gran campaña, pues el santiaguino no obtuvo títulos ni alcanzó finales, disputando mayormente Challengers con semifinales como techo. El único Grand Slam donde dijo presente fue el US Open, donde se despidió en la ronda de 128. Sin embargo, fue clave para Chile en la serie de Copa Davis ante Perú.

El nacional comenzó el año en el puesto 146 del ranking mundial y quedó al borde del top 100, en el escaño 105, en agosto y octubre. En la última actualización, el 31 de octubre, apareció como 136.