Nicolás Jarry: Es una bonita responsabilidad ser un referente chileno

El tenista chileno Nicolás Jarry conversó con el sitio web del ATP World Tour en la antesala a su debut en el cuadro principal de Roland Garros, valorando su condición de actual referente del tenis en nuestro país.

El nieto de Jaime Fillol aseguró sobre esto que "los seguidores en las redes sociales han subido mucho y ahora ser un referente chileno es una responsabilidad bonita que me llegó por los resultados y el esfuerzo que estoy haciendo".

En la misma línea, la raqueta número uno de Chile agregó que "tengo que tratar de seguir así, de no presionarme tanto y estar más relajado. Tengo que jugar al tenis, que es la única manera en la que puedo ganar partidos como lo vengo haciendo todo el año".

Sobre el buen presente que vive este deporte en nuestro país, Jarry dijo que "me gusta que el tenis en Chile está volviendo a ser lo que era, ya sea yo o sea otro no me importa mucho. Agradezco estar donde siempre he querido en mi vida, jugando este tipo de torneos, compitiendo contra los mejores de igual a igual".

A su vez se refirió a su relación con los últimos referentes del tenis chileno: Marcelo Ríos, Nicolás Massú y Fernando González, de quienes dijo que "siempre trato de aprender de ellos y ahora estoy en contacto con ellos cada minuto. Hablamos mucho y tengo todo su apoyo para cualquier cosa o duda que me surge".

"Siempre me dicen pequeños detalles que marcan la diferencia, pequeños cambios que uno no sabe si tiene que hacer o simplemente me suben el ánimo un poco. Me tranquilizan y eso se agradece más que un consejo", apuntó.