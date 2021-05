Nicolás Jarry: He tenido dos semanas increíbles que me han exigido bastante

El tenista chileno Nicolás Jarry celebró su paso a la final del Challenger de Salinas 2, apuntando que ha tenido "dos semanas increíbles".

Tras su triunfo sobre el argentino Andrés Velotti, la raqueta nacional comentó que: "La verdad estoy muy contento. Han sido dos semanas increíbles que me han exigido bastante".

"He estado al 100 por ciento para que no se me escapen los partidos. Hice otro partido bueno aunque hay mucho nervio metido adentro", agregó.

Del mismo modo, Jarry apuntó que: "Estoy en otra final y espero mantenerme a este nivel".