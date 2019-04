Nicolás Jarry: Jugar con Alexander Zverev es una muy linda prueba

El tenista nacional Nicolás Jarry (81° de la ATP) derrotó este lunes al español Marcel Granollers (110°) y avanzó a la segunda ronda del ATP 500 de Barcelona, donde se citó con el número 3 del mundo, el alemán Alexander Zverev, lo que, según dijo, es "una muy linda prueba".

"Será muy difícil, va a ser el mejor jugador al que me ha tocado enfrentar hasta ahora y una muy linda prueba", sostuvo luego de imponerse al español en un partido al cual ingresó como Lucky Loser, tras caer ante el mismo rival el domingo.

"Creo que cada partido que he estado jugando lo he hecho mejor, así que feliz de ganar la pelea hoy; se me dio una buena opción para dar vuelta la página y enfrentarme a él nuevamente, después de un complicado partido, pero feliz y hay que seguir luchando", continuó en declaraciones recogidas Al Aire Libre en Cooperativa.

Para Jarry, Marcel Granollers "es un gran jugador, que lleva muchos años, tiene mucha experiencia. Es difícil jugar contra él, porque ataca, defiende, tiene mano, saca bien, devuelve; al final, se dio".

"Luché como el domingo y hoy se dio. A veces se da, así que contento porque hoy se dio para mi lado, pude hacer los cambios que faltaron, como estar más agresivo, subir un poco más y la cancha ayudó un poco, porque era más corta y no se podía ir tanto para atrás", remató.

Jarry se medirá al alemán Alexander Zverev el martes en la pista central, "Rafa Nadal", desde cerca de las 08:00 horas (12:00 GMT).