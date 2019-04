Nicolás Jarry jugará en el primer turno este martes en el Court Cascais del ATP de Estoril

El tenista chileno Nicolás Jarry (70° del ranking mundial) jugará en el primer turno este martes en el Court Cascais del ATP de Estoril ante el tunecino Malek Jaziri (75°).

El nacional y el africano se medirán a las 07:00 horas de nuestro país (11:00 GMT) por la primera ronda del certamen portugués.

El vencedor de esta llave enfrentará en la segunda fase del torneo al ganador del choque entre el argentino Leonardo Mayer (62°) y el serbio Dusan Lajovic (23°).

El nieto de Jaime Fillol viene de disputar el ATP 500 de Barcelona, torneo en el que llegó hasta los cuartos de final y en el que además logró el triunfo más importante de su carrera tras imponerse en segunda ronda sobre el número tres del mundo, el alemán Alexander Zverev.

Order of Play for Tuesday (April 30) is already out! #EstorilOpen | @ATP_Tour pic.twitter.com/6PtQ4kRL0N