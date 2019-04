Nicolás Jarry luego de vencer a Alexander Zverev: Es una de las mayores victorias de mi carrera

El tenista chileno Nicolás Jarry (81° del ranking mundial) aseguró que el triunfo que logró este martes en el ATP 500 de Barcelona ante el alemán Alexander Zverev (3°), segundo cabeza de serie del torneo, es "una de las mayores victorias" de su carrera.

"Desde el fondo Zverev no estaba jugando a nada, por eso en el tercer set se vio que yo tenía el control. Estaba buscando mi error y no lo consiguió. La clave fue neutralizar su servicio y atacarle el segundo saque. Creo que eso me dio mucha ventaja", explicó.

"Estoy tratando siempre de tomar el control del punto y lo puedo hacer contra cualquiera, eso lo tengo claro. Muchas veces no resulta, sé que no va a resultar, pero cuando estoy tranquilo y con la cabeza centrada se pueden hacer muchas cosas como las de hoy", señaló el nacional.

Jarry reconoció que está cansado por jugar desde el domingo y, pese a mostrar una gran confianza en su capacidad de recuperación, dio la razón al argentino Diego Schwartzman (25°), que se quejó este lunes por su poco tiempo de descanso.

"En el tema de programación, los que mandan son los del torneo. Eso está claro, no hay mucho que se pueda hacer. Los mejores jugadores son los que pasan y el resto tienen que luchar. Pasa con más cosas del tenis", opinó Nicolás Jarry.