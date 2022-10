Nicolás Jarry: Me falta mejorar mucho la tranquilidad dentro de la cancha

El tenista nacional Nicolás Jarry (107º del ránking ATP) hizo un balance de su presente y futuro en el circuito, y detalló las cosas que debe mejorar para poder regresar al top 100 y volver a posicionarse en la elite del tenis mundial.

"Mi objetivo sigue siendo el mismo de todo el año: seguir creciendo, seguir estando cada vez más fuerte mentalmente, poder controlar los nervios mejor dentro de la cancha... Y es un objetivo que es más difícil de hacer a final de año, porque uno quiere terminar bien. Entonces, las ansias suben, pero hay que seguir manteniendo el foco donde se debe", dijo a Diario La Tercera.

"Aún me falta mejorar mucho la tranquilidad dentro de la cancha, que es lo que me tiene más conforme, pero es lo que aún tengo que mejorar más, y seguir haciéndome fuerte mentalmente y no sobrepensar las cosas", agregó.

Por otro lado, Jarry expresó de cara al 2023 que "me imagino una buena temporada. Una temporada donde voy a empezar de varios peldaños más arriba de lo que empecé este año, ya que he mejorado mucho más en lo que ha sido este 2022. Entonces, estoy contento ahora por cómo estoy jugando y me encantaría llegar a ver cuánto más puedo seguir mejorando y adónde me puede llevar mi tenis".

"He tenido una temporada muy positiva, donde he mejorado en muchos aspectos fuera de la cancha, personales, donde he ido de menos a más completamente y he encontrado parte de mi juego y de confianza que hace mucho no sentía. Estoy contento por eso. Claramente no empecé muy bien el año, lo cual afecta un poco, pero en este minuto me encuentro muy bien y con ganas de seguir tirando para arriba", agregó en retrospectiva.

El tenista nacional además valoró que "los últimos meses han sido muy buenos, de mucha experiencia. He vuelto a jugar muchos ATP, pasé la qualy de un Grand Slam y jugué la Copa Davis. Han sido muchos torneos y experiencias positivas, muchos logros concretados y partidos muy buenos".

"Sí, yo creo que en la parte mental y personal soy una mejor versión, y eso es justamente lo que hemos estado trabajando y lo que más me falta. Y sí, soy una versión totalmente diferente. Mejor que antes, no sé. El tiempo lo dirá, pero sí estoy mucho más feliz", cerró.