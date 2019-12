Nicolás Jarry presentó a Dante Bottini como su nuevo entrenador para la temporada 2020

El tenista chileno Nicolás Jarry (77° del ránking mundial) dio a conocer este sábado que tiene nuevo entrenador de cara a una nueva temporada en el circuito ATP, el argentino Dante Bottini.

A través de sus redes sociales, la raqueta número dos a nivel nacional indicó que se une al trasandino luego de trabajar con Martín Rodríguez, a quien dejó en octubre de este año.

El vínculo entre el nieto de Jaime Fillol y Bottini se da gracias a que el bonaerense lleva un largo período trabajando junto a la academia IMG de Nick Bollettieri, la cual también auspicia al jugador.

Bottini viene de dirigir por nueve años al japonés Kei Nishikori, actual número 13 del planeta, y a quien llevó a la final del US Open 2014 y a momentos dentro del Top 10.

"Estoy muy contento e ilusionado en estos momentos, por haber logrado llegar a un acuerdo para trabajar con Dante. Él tiene una gran experiencia al más alto nivel que espero aprovechar al máximo. Voy a poner todo de mi parte para seguir mejorando y creciendo como tenista. Empiezo esta nueva etapa con un compromiso total de trabajar duro cada día", dijo Jarry tras su primer entrenamiento con Bottini.

Los primeros torneos que Jarry encarará en 2020 serán la ATP Cup junto a Chile, la qualy del ATP de Adelaida y el Abierto de Australia.

