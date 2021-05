Nicolás Jarry: Siento que estoy jugando mejor que nunca

El chileno Nicolás Jarry (326° de la ATP) hizo un repaso de las grandes semanas que realizó en Ecuador, donde ganó un Challenger y fue campeón de otro, en Salinas, y aseguró que está desplegando el mejor tenis de su carrera.

"Siento que estoy jugando mejor que nunca. Estoy muy contento con todos los aspectos de mi juego y la manera en la que estoy llevando cada desafío", indicó en diálogo con El Mercurio.

Según dijo al matutino, se mantendrá apegado a su objetivo de ir paso a paso, pues "tengo un camino muy largo para volver donde estuve. Sé que no lo voy a lograr en un año y tengo que estar tranquilo y lo he hecho".

"No me voy a acelerar, tengo que ir a mi ritmo, no me puedo comparar con nadie porque nadie está en mi posición, nadie ha pasado por lo que yo", sostuvo.

Además, destacó la importancia de su esposa: "Me ha ayudado a crecer infinitamente fuera de la cancha".