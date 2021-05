Nicolás Jarry: Significó mucho para mí ganar un título y llegar a una final en Ecuador

Luego de sus notables dos semanas en Salinas, el tenista chileno Nicolás Jarry hizo un repaso de su rendimiento en el Challenger ecuatoriano, apuntando que "significó mucho" el haber conquistado un título y llegar a la final de la segunda parte.

En diálogo con Emol, la raqueta nacional señaló que: "Tuve muy buenas tres semanas de entrenamiento y llegué a Salinas sintiéndome bien de la parte física, mentalmente y descansado. Fui partido por partido y me fui sintiendo muy bien desde el primer minuto. Pude manejar muy bien la cabeza y las ansias de ganar".

"Gané un título y llegué a otra final, que significa mucho para mí. Logré la primera meta, que era estar dentro de los 350 del mundo para poder jugar Challengers (sin invitaciones), que es donde uno puede sumar puntos de verdad. Y lo logré, estoy muy contento", agregó.

Sobre su meteórico ascenso en el ránking ATP tras el paso por el certamen de Ecuador, el nieto de Jaime Fillol confesó que: "La verdad es que no me lo imaginaba (subir tanto), pero sé que lo podía hacer. Me sentí jugando muy bien con respecto al Challenger de Santiago, donde creo que no pude controlar las emociones de estar jugando bien".

"La siguiente meta que tengo es poder entrar a las qualys de Grand Slams, para poder jugar ese tipo de torneos con ese tipo de jugadores, que suma mucho. Sé que será difícil por lo inflado que están los puntos y por los pocos torneos que hay, pero bueno, vamos a ver cuánto me demoro", remarcó.

Finalmente, Jarry habló sobre la relación que está teniendo con su coach Cristóbal Saavedra, ex tenista chileno, detallando que: "Me hace estar un poquito más tranquilo, conversamos mucho, me pregunta mucho sobre mí, por lo que siento y por lo que pienso sobre cualquier cosa. Es más cercano, vamos armando las cosas juntos".

"Por ahora vamos a trabajar todo este año juntos. Vamos viendo a qué torneos podrá ir o si tengo que ir con otra persona", sentenció.