Nicolás Jarry: Sigo muy motivado, estoy jugando cada vez mejor

El chileno Nicolás Jarry (51° de la ATP) realizó un balance tras su caída en segunda ronda del ATP 500 de Barcelona a manos del undécimo tenista del mundo, el ruso Karen Khachanov, por un doble 6-4.

"Fue un partido donde lamentablemente no empecé muy bien, lo cual me dio la desventaja del primer set, y en el segundo pude revertir un break, pero después jugué un mal juego de saque; en general, fue un buen partido, estoy contento con mi juego en términos generales, voy jugando cada vez mejor desde que llegué a Europa, Karen jugó un buen partido, me dio pocas oportunidades", reflexionó en Al Aire Libre en Cooperativa.

"Esto sigue, sigo muy motivado, estoy jugando cada vez mejor como dije, y espero seguir sintiéndome así para los torneos que se vienen. Estoy contento de estar acá jugando a este nivel y a seguir mejorando", declaró el nacional.

Sobre qué espera de la gira en arcilla por el Viejo Continente, estimó que es "seguir consolidándome en este nivel, hacer buenos partidos constantemente".

"Llevo varios seguidos. Es una suma grande, hay que sumar confianza y buenos partidos, espero la próxima tratar de convertir más oportunidades, estoy trabajando bastante el saque, que es algo que en este minuto no está muy bien, pero voy de a poco mejorando", completó.