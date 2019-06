Nicolás Jarry tiene horario para su debut en la qualy del ATP de Londres ante Nicolas Mahut

El tenista chileno Nicolás Jarry (60° del ránking mundial) ya tiene horario para su estreno en la primera fase de la qualy del ATP 500 de Londres, en donde enfrentará al francés Nicolas Mahut (189°).

El nieto de Jaime Fillol se medirá ante su rival galo este sábado no antes de las 09:00 horas de nuestro país (13:00 GMT) en el Court 2 del torneo.

El partido del "Príncipe" comenzará inmediatamente después de la llave que animarán el croata Ivo Karlovic (86°) y el canadiense Peter Polansky (131°), que comienza a las 07:00 horas.

Jarry buscará meterse en el cuadro principal del torneo y avanzar lo más posible, buscando recuperarse de la eliminación sufrida este viernes en los cuartos de final del ATP 250 de s-Hertogenbosch ante el también francés Richard Gasquet (42°).

ORDER OF PLAY - Saturday Qualifying



Come along! Gates open at 10:30am and it’s free entry. 😊#QueensTennis pic.twitter.com/Z3iX9cwMI2