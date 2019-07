Nicolás Jarry tras vencer a Mikael Ymer: Fue complicado jugar con el público en contra

El tenista chileno Nicoás Jarry (64° en el ranking mundial) se mostró satisfecho con su rendimiento tras imponerse este miércoles sobre el local Mikael Ymer (124°) en los octavos de final del ATP 250 de Bastad.

El "Príncipe" afirmó, en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa tras el partido, que "fue un duelo complicado, estaba el público en contra. Ymer es un guerrero y jugando en casa ellos suben su nivel".

"No empecé muy bien, pero la cabeza me funcionó al igual que en la primera ronda en donde pude salir adelante. Las condiciones están difíciles, hay un poco de viento y la cancha es 'patinosa', pero jugamos todos con eso, me estoy adaptando muy bien", apuntó.

En relación a su próximo rival en el torneo, el francés Jeremy Chardy (80°) que viene de vencer al nacional Cristian Garin (37°), Jarry dijo que "será un partido bastante difícil, cuando jugamos este año fue 7-6 el tercer set para él. Fue un partido demasiado apretado y seguramente este también lo será".

"(Chardy) le ganó a Cristian (Garin), que en esta superficie es uno de los mejores del mundo. No va a ser para nada un partido fácil, porque además está sacando muy bien", señaló.