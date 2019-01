Nicolás Jarry y Christian Garín aparecen entre los inscritos para el Abierto de Río de Janeiro

Cuatro de los 20 mejores tenistas en la clasificación mundial de la ATP disputarán el Abierto de Río de Janeiro, al igual que los chilenos Nicolás Jarry (43°) y Christian Garín (86°), según la lista de competidores divulgada este martes por los organizadores del torneo que en su sexta edición se disputará entre el 16 y el 24 de febrero próximo.

La lista definitiva de competidores en la llave individual incluye al austríaco Dominic Thiem (8° de la ATP), los italianos Fabio Fognini (13°) y Marco Cecchinato (18°) y el argentino Diego Schwartzman (19°), actual campeón de este certamen, el único ATP 500 de Sudamérica.

"Ya habíamos garantizado los tres mejores tenistas en tierra batida en el mundo (Thiem, Fognini y Schwartzman) y ahora tenemos también a Cecchinato, que hizo una gran temporada en 2018", afirmó el director del torneo, Luiz Carvalho.

De acuerdo con el dirigente, el Abierto de Río contará este año con 7 de los 10 tenistas que más conquistaron victorias en tierra batida en el 2018.

Entre los debutantes este año en Río de Janeiro destacan el español Jaume Munar (74°), de 21 años, el alemán Maximilian Marterer (70°); el serbio Laslo Djere (91°) y el veterano tunecino Malek Jaziri (42°), de 34 años.

El año pasado, el Abierto de Río distribuyó 1,8 millones de dólares en premios y atrajo a 48.000 espectadores.

Como dissemos há pouco, nenhuma novidade na lista do Rio Open. A base é o ATP de Buenos Aires, com as adições de Cuevas, Andujar, Djere e Garin. pic.twitter.com/5uCRVmSg1x