Partido de Nicolás Jarry fue suspendido por lluvia y se jugará este jueves en Miami

El debut de Nicolás Jarry (79° ranking ATP) ante Jeremy Chardy (40°) en el Masters 1000 de Miami fue suspendido por las fuertes lluvias que azotaron el área y fue aplazado para este jueves, en un horario que aún debe definir la organización.

El partido estuvo dos veces a punto de comenzar, pero las precipitaciones hicieron imposible que se pudiera llevar a cabo.

La organización esperó hasta último momento para que todos los partidos que quedaban pendientes en la jornada se pudieran realizar, pero finalmente decidió que se disputaran este jueves.

Fueron varios los compromisos que no se jugaron, por lo que la organización tendrá una difícil tarea para darles lugar en la copada agenda.

La lluvia ya había traído problemas el martes, generando que la qualy de este torneo se tuviera que terminar este miércoles.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, es de esperar esperar que Jarry vaya en el primer turno, a las 14:00 horas aproximadamente.

🌧 Womp womp. 🌧



Session 4 has been cancelled due to inclement weather in the area. Stay tuned for an update on tomorrow’s schedule.