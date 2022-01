Caso Djokovic: madre del tenista acusó condiciones inhumanas en el hotel

A la espera de una resolución definitiva de los tribunales australianos, Dijana Djokovic, madre de Novak Djokovic, realizó fuertes declaraciones en contra del hotel en donde su hijo se mantiene recluido.

Indicó que "Novak solo tiene almuerzo y cena, no tiene desayuno. Me lo dijo él mismo. Las condiciones no son humanas, solo tiene una pared para mirar, ni siquiera puede ver el parque porque no tiene ventanas".

Además apoyó al deportista con una curiosa comparación, nombrándolo como el "Espartaco del nuevo mundo que lucha por la igualdad de todas las personas del planeta".

Esto se suma a las palabras de la tenista checa Renata Voracora, que si bien dijo a un medio de su país que las condiciones del Park Hotel no son una tragedia, relató que "los guardias están por todas las partes. Me siento como en una prisión".

El número 1 del ránking ATP permanece en una habitación en Melbourne, a la espera de la decisión final del gobierno australiano sobre su estado migratorio, lo que determinará si puede disputar o no el Australian Open.