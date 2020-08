Cincinnati: Djokovic logró una trabajada victoria sobre Berankis en su retorno oficial a la actividad

El tenista serbio Novak Djokovic (1° del ranking mundial) obtuvo una trabajada victoria sobre el lituano Ricardas Berankis (72°) en la segunda ronda del Masters 1.000 de Cincinnati, en lo que fue su retorno oficial a la actividad tras la pausa por la pandemia y luego de superar el coronavirus.

"Nole" se impuso en dos sets por parciales por 7-6 (2) y 6-4 en una hora y 40 minutos de partido.

Tras una apretada primera manga, que debió resolverse en el tie break, el balcánico remontó un 2-0 en contra en el segundo set para finalmente llevarse el compromiso.

En la siguiente fase, Djokovic se enfrentará con el estadounidense Tennys Sandgren (55°), quien viene de superar al canadiense Felix Auger-Aliassime (20°) por 6-7 (4), 6-2 y 7-6 (5).

The undefeated season marches on...@DjokerNole takes care of business against Berankis 7-6(2), 6-4. He'll clash with Sandgren next.#CInCyTENNIS pic.twitter.com/2Px8rkCpLq