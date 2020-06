Djokovic aclaró sus polémicas declaraciones: Sólo comparto mi experiencia y punto de vista

Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, aseguró que cuando habla de temas que intrigan al público, como la alimentación y otros, solo quiere compartir sus experiencias y no imponer opiniones o posturas a otras personas.

"Siempre me empeño presentar cosas de forma que me asegure a mí, no digo tienen que comer eso, beber aquello, pensar de esa forma. Sólo comparto mi experiencia y punto de vista, y si la gente puede ver algo útil de ello, está bien", señaló el serbio en un pódcast, citado este martes por la prensa en Belgrado.

En ese sentido, Djokovic, de 33 años de edad, destaca que no le gusta que algunos medios saquen sus declaraciones de contexto "como si lo hiciesen de forma intencionada".

"Alguien va a decir: ¿por qué te metes donde no es tu lugar? Yo lo hago porque siento que tengo que hacerlo. Si alguien se siente ofendido, ofrezco disculpas públicamente", dice Djokovic en el pódcast, aunque asegura también recibe muchas reacciones positivas.

La alimentación de Djokovic o sus dudas sobre la posibilidad de vacunarse contra el coronavirus han causado cierto revuelo en la prensa internacional.

El serbio señala que como deportista destacado está "en posición privilegiada de poder decir algo y que eso tenga su eco".

Su intención es propagar y compartir con sus seguidores en las redes sociales los valores por los que aboga, entre ellos, además del deporte, también la salud física y mental, y la educación, sobre todo de los niños.

Djokovic organiza a partir de este fin de semana un torneo benéfico de tenis para organizaciones humanitarias.

El "Adria Tour" comenzará en Belgrado este sábado, pasará a Croacia (Zadar, días 20 y 21), y se espera que continué luego por Montenegro (días 27 y 28), y concluya en Bosnia-Herzegovina (Banja Luka, los días 3 y 4 de julio, y Sarajevo, el 5 de julio).

Han anunciado su participación astros del tenis mundial como el austríaco Dominic Thiem (número 3 del mundo), el alemán Alexander Zverev (7), el búlgaro Grigor Dimitrov (19) o el croata Borna Coric (33).