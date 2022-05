Djokovic avanzó a cuartos de final del Masters de Madrid tras retiro de Murray por una enfermedad

El británico Andy Murray, que iba a enfrentarse este jueves al serbio Novak Djokovic en los octavos de final del torneo de Madrid, se retiróo "por enfermedad", informaron los organizadores.

El partido entre Murray, que entró en el cuadro por invitación, y el número uno mundial debía abrir el turno de este jornada en la pista central "Manolo Santana" de la Caja Mágica.

🇷🇸 @DjokerNole progresses to the #MMOPEN quarters after the withdrawal of Andy Murray.@atptour | @ATPTour_ES pic.twitter.com/aFOK4lLmvD