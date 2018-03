Djokovic reconoció que solo lleva dos días jugando sin dolor

El tenista serbio Novak Djokovic (12° de la ATP) dijo este martes que hace "tan solo dos días que juego sin dolor", y aunque aseguró no tener grandes expectativas para el Abierto de Miami, celebró poder "centrarse en el juego" y no en el estado de su codo derecho.

El ex número uno del mundo, que apenas ha disputado dos partidos en los últimos nueve meses debido a dicha lesión, regresó a las pistas en el Masters 1.000 de Indian Wells, donde perdió su primer duelo ante el japonés Taro Daniel(111°), tras someterse a una operación que le está lleva tiempo "hasta llegar a su máximo nivel".

Aunque 'Nole' dijo estar lejos de su mejor versión, aseguró que cada día es una oportunidad para sentirse mejor tras haber pasado una etapa "frustrante" en la que "en su mente solamente sabía si sentía dolor o no".

"En los dos últimos días no he sentido dolor y me he podido centrar en el juego", dijo Djokovic, antes de un torneo que, si bien reconoce que será "especial" por ser el último en Key Biscayne, para él "será difícil por todo lo que ha pasado con el codo".

Preguntado por llegar a estar en la posición del suizo Roger Federer, actual número uno del mundo, el serbio dijo que "no piensa en eso ahora".

"Estoy muy agradecido por todo el éxito que tuve en este deporte en los últimos siete años. Pero tuve que salir adelante con una serie de circunstancias e inspirarme para volver a ser lo mejor que pueda", dijo el jugador de 30 años.

El serbio jugará su primer partido ante el ganador del encuentro entre el alemán Mischa Zverev, número 55 del ranking de la ATP, y el francés Benoit Paire, el número 47.