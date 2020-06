Kyrgios ahora lanzó duras palabras al entrenador de Djokovic: ¿De qué demonios hablas?

El tenista australiano Nick Kyrgios mantiene su férrea lucha contra los que defienden la realización del Adria Tour, que arrojó al menos cuatro resultados positivos entre sus competidores, entre ellos el del número uno del mundo, Novak Djokovic, y atacó al entrenador del serbio por sus dichos a favor del torneo.

Goran Ivanisevic, quien dirige al balcánico, dijo al New York Times que "todo el mundo es experto ahora y están atacando a Novak. El intentó hacer algo grande, humanitario, después que estuvimos detenidos por tres meses. A nadie lo obligaron a ir a esa fiesta", apuntando al video en que los deportistas aparecieron bailando sin medidas sanitarias de por medio.

Es por ello que el oceánico refutó sus palabras, a través de una réplica en un perfil de Instagram, en el que apuntó al croata y le señaló, "¿de qué diablos estás hablando?".

"Esto no tiene nada que ver con gente atacando a alguien. Fue una decisión ridícula arriesgar la salud de otros jugadores y del público. Es egoísta. No es un chiste. Los jugadores no se lo tomaron en serio", escribió.

Además de Djokovic, dieron positivo Grigor Dimitrov, Borna Coric y Viktor Troicki.