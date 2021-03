Modelo reveló que le ofrecieron millonaria suma de dinero para "destruir" matrimonio de Novak Djokovic

El serbio Novak Djokovic está en un gran momento de su carrera al mantenerse como el mejor en el ranking ATP, pero no lo pasa bien fuera de la cancha ya que una modelo reveló que le ofrecieron una alta suma de dinero para destruir el matrimonio del tenista.

De acuerdo a lo reportado por la revista local Svet&Scandal, una persona fue la encargada de elaborar este "plan" con la modelo Natalija Scekic para que se viralizara la situación, la que finalmente terminó sin éxito.

Fue la propia Scekic la que reveló el hecho al mismo medio y dijo que "es cierto que un tipo me contactó. Cuando me pidió una cita, pensé que era para un asunto comercial. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, vi que no tenía nada que ver".

"Me dijo que tenía que seducir a Novak y grabarle por unos 60.000 euros. Me reí, esperando que dijese que era una broma, pero el hombre hablaba muy en serio. Me sentí muy ofendida y humillada", agregó.

Por último, confesó que "recogí mis cosas y me fui. Espero que no haya encontrado una chica que quiera hacer eso porque no es justo para Novak. Es nuestro mejor embajador, un hombre ejemplar, de familia, como para que alguien le seduzca así por dinero".