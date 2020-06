Novak Djokovic arrancó con dos triunfos en el inicio del torneo benéfico de Croacia

El número uno de tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, ganó este sábado sus dos primeros encuentros en la segunda etapa del llamado "Adria Tour", torneo benéfico celebrado en la ciudad de Zadar, Croacia.

En el primer encuentro, el oriundo de Belgrado derrotó a su compatriota Pedja Krstin (256°) y después venció al local Borna Coric (33°).

El certamen se disputó con cerca de 5.000 personas en un recinto con capacidad para 9.000 espectadores, para que los asistentes pudieran mantener la distancia social para evitar contagios por Covid-19.

En Belgrado, la semana pasada, no se respetaron las reglas contra la pandemian, por lo que Djokovic y los organizadores recibieron críticas. No obstante, esto fue porque en Serbia se levantaron las reglas de confinamiento, e incluso el uso de mascarilla no es obligatorio.

Este torneo, organizado por Djokovic, se juega según el sistema "Round Robin", es decir todos contra todos, en dos grupos de cuatro jugadores, a dos sets ganados, a cuatro juegos cada uno.

El segundo grupo lo lidera el ruso Andrei Rublev (17°), quien derrotó a Marin Cilic y Danilo Petrovic. El duelo por el liderato será este domingo, cuando enfrente al aleman Alexander Zverev.

Revisa los resultados a continuación

Grupo 1

Borna Coric derrotó a Grigor Dimitrov por 4-1 y 4-1

Novak Djokovic a Pedja Krstin por 4-3 y 4-1

Nino Serdarusic (reemplazó a Dimitrov) a Pedja Krstin por 4-3 (7-5) y 4-3 (7-1)

Novak Djokovic a Borna Coric por 4-1 y 4-3 (7-5)

Grupo 2

Danilo Petrovic a Alexander Zverev por 4-3(7-2) y 4-3(7-1)

Andrei Rublev a Marin Cilic por 4-3 (7-5), 2-4 y 4-1

Andrei Rublev a Danilo Petrovic por 4-2 y 4-1

Alexander Zverev a Marin Cilic por 4-3, 0-4 y 4-3 (7-1)