Novak Djokovic demostró toda su elasticidad en su victoria en Dubai

El tenista Novak Djokovic (1°del ranking ATP) avanzó a la final del ATP de Dubai tras derrotar en un complejo partido al francés Gael Monfils (9°) y dejó una particular jugada que se robó todas las miradas.

El serbio demostró toda su elasticidad al responder una compleja pelota que le envió su rival al extender completamente sus piernas.

La jugada del deportista balcánico se ha viralizado en Internet y está siendo muy comentada.

Revisa aquí la jugada de Djokovic:

OMG, seriously how does he do this?!@DjokerNole #DDFTennis pic.twitter.com/ZbFew8mmhQ