Novak Djokovic dio positivo por coronavirus

El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, informó este martes que él y su esposa dieron positivo en el test de coronavirus al que se sometieron el lunes en Belgrado, ante las sospechas de haberse contagiado en el torneo Adria Tour que él organizó.

"Apenas llegamos a Belgrado fuimos a realizarnos la prueba. Mi resultado es positivo, al igual que el de Jelena -su esposa-, mientras los niños dieron negativo", señaló la raqueta balcánica en un comunicado.

"Todo lo que hicimos este último mes lo hicimos con mucho corazón y sinceras intenciones. Nuestro torneo quiso unir y entregar un mensaje de solidaridad y compasión en la región", agregó sobre el campeonato de exhibición.

"El touf fue diseñado para ayudar a jugadores nacientes y a otros más establecidos para ganar algo de acceso a tenis competitivo mientras varios circuitos están detenidos por la situación del Covid-19", siguió "Nole".

"Organizamos este campeonato cuando el virus se había debilitado, creyendo que las condiciones para recibirlo ya las teníamos, desafortunadamente el virus está presente y es una nueva realidad con la que tendremos que vivir", argumentó.

Por ello, Djokovic se mostró "muy sentido por cada caso de infección. Espero que no complique la salud de nadie y que todos estén bien. Me mantendré en aislamiento los próximos 14 días y me haré el test otra vez en cinco días más".

Además del número uno del mundo se contagiaron los tenistas Borna Coric, Grigor Dimitrov y Victor Troicki.