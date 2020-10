Novak Djokovic fue criticado por omitir el tenis femenino en comentario sobre rivalidad con Nadal

El tenista serbio Novak Djokovic fue foco de numerosas críticas luego que omitió el tenis femenino en un comentario que lanzó en la antesala de su estrepotiosa caída en la final de Roland Garros a manos de Rafael Nadal, el domingo.

El balcánico dijo, en palabras reproducidas por la cuenta oficial de la ATP, que la rivalidad con el ibérico es "la más grande en la historia del deporte. Definitivamente es mi mayor contrincante".

Por eso, la ex tenista estadounidense Chris Evert salió al paso y recordó que durante su carrera jugó 80 veces con Martina Navratoliva y por ello aclaró que lo que señaló Djokovic es cierto, "pero solo en el tenis masculino".

Well, true... in men’s tennis... @Martina and I played 80 times..😉 https://t.co/ZB7031gL4c