Novak Djokovic logró sólido triunfo sobre Pablo Cuevas y avanzó a tercera ronda en Roland Garros

El serbio y número uno del mundo Novak Djokovic logró un sólido triunfo este jueves sobre el uruguayo Pablo Cuevas (92°) en la segunda ronda de Roland Garros.

Djokovic mostró un gran nivel y se impuso por parciales de 6-3, 6-2 y 6-4 en dos horas y seis minutos de partido.

"Nole" aseguró su paso a tercera ronda y chocará ante el lituano Ricardas Berankis (93°), quien eliminó al australiano James Duckworth (101°).

No sweat 😎@DjokerNole closes out his 350th Grand Slam match with an ace, cruising past Cuevas 6-3, 6-2, 6-4. A 3R meeting with Berankis awaits. #RolandGarros pic.twitter.com/eQK1qH9CF5