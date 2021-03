Novak Djokovic y su reacción por video de niños fanáticos del tenis: Esto es amor puro

El serbio Novak Djokovic (1° del ránking ATP) reaccionó en sus redes sociales a un video de unos niños fánaticos del tenis.

En el registro se puede ver a varios pequeños esperando su turno para golpear la pelota y practicar el deporte.

"Esto es amor puro y pasión por el tenis. Me encanta este video y envío mi gratitud a los entrenadores que hicieron que esto sucediera. Me encanta cómo cantan y brincan mientras esperan su turno para golpear la pelota", publicó Djokovic.

This is pure love ❤️ and passion for tennis. I love this video and send my gratitude to the coaches who made this happen. So creative well done ! 👏🏼🙌🏼🙏🏼 p.s. I love how they sing and hop while waiting for their turn to hit ball 😍



Repost @ yannicknoah pic.twitter.com/LPqxPX8ds6