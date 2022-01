Padre de Djokovic acusó que su hijo será deportado de Australia pese a fallo favorable

Varios medios locales serbios publican que el tenista Novak Djokovic será deportado de Australia pese a la decisión judicial de anular la suspensión de su visado por parte del Gobierno australiano, citando como fuente al padre y al hermano del jugador.

"La última información es que quieren detenerlo" dijo Djordje Djokovic, hermano del número uno de tenis mundial, a la emisora TV Prva.

El diario Telegraf, por su parte, asegura que el padre de Djokovic, Srdjan, ha declarado que el Gobierno australiano ha decidido deportar a Djokovic, mientras que la periodista Ksenija Pavlovic, cercana a la familia, afirmó que ya fue detenido.

📢📢📢📢Just getting off the phone with @DjokerNole ‘a father.



Australian government and autocrat @scoyne_sean have arrested him despite the ruling.



They want to deport him.



Watch this space. More to come. https://t.co/1jCFy82qLV pic.twitter.com/OGUsz5T2NK