Shapovalov será primer rival de Djokovic en Roma tras vencer a Carreño

El canadiense Denis Shapovalov (22°) se impuso este lunes al español Pablo Carreño (43°), por 6-3 y 7-6 (5), y clasificó para la segunda ronda del Masters 1.000 de Roma, en la que le espera el serbio Novak Djokovic (1°), campeón en Madrid.

En un encuentro entre jugadores que cayeron en la primera ronda del torneo madrileño, Shapovalov se tomó la revancha ante Carreño, que lo había doblegado en el único precedente entre ambos, en el US Open 2017.

Intratable al saque, con el que nunca concedió opciones de quiebre, Shapovalov tardó una hora y 35 minutos en eliminar a Carreño, que el año pasado había alcanzado los cuartos de final en el torneo del Foro Itálico.

Tras ganar por 6-3 el primer parcial, el canadiense llevó al límite a Carreño, que salvó cinco puntos de quiebre en el segundo parcial y que forzó el desempate, sin poder contener el potente tenis de su joven rival, de 20 años.

En la segunda ronda, Shapovalov se verá las caras con el número uno del mundo, un Djokovic que ganó este domingo en Madrid a costa del austríaco Dominic Thiem (4°) el trigésimo tercer Masters 1.000 de su carrera.

El serbio salió ganador en el único precedente contra Shapovalov, que se disputó este mismo año en el Abierto de Australia.

Resultados de primera ronda

Borna Coric (CRO) venció a Felix Auger-Aliassime (CAN), por 6-7 (4), 6-3 y 6-4.

Fernando Verdasco (ESP) a Kyle Edmund (GBR), por 4-6, 6-4 y 6-2.

Laslo Djere (SRB) a Mikhail Kukushkin (KAZ), por 6-3 y 6-4.

Karen Khachanov (RUS) a Lorenzo Sonego (ITA), por 6-3, 6-7 (1) y 6-3.

Denis Shapovalov (CAN) a Pablo Carreño (ESP), por 6-3 y 7-6 (5).

Casper Ruud (NOR) a Daniel Evans (GBR), por 7-5, 0-6 y 6-3.

Marco Cecchinato (ITA) a Alex de Miñaur (AUS), por 4-6, 6-3 y 6-1.