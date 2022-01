Sigue sumando controversias: Captaron a Novak Djokovic sin mascarilla en el avión rumbo a Serbia

El tenista Novak Djokovic sumó una nueva controversia en las últimas horas, luego que se viralizara una imagen donde no está usando la mascarilla en el avión rumbo a Serbia, tras su deportación en Australia.

Un tuitero dio a conocer la situación al publicar una fotografía en donde se puede ver a Djokovic leyendo y sin la mascarilla puesta, lo que generó cientos de críticas en redes sociales, ya que es obligatorio el uso del protector dentro de un avión.

Djokovic, quien fue recibido entre aplausos por sus compatriotas en Belgrado, fue deportado de Australia tras la cancelación de su visa por no estar vacunado, situación que lo dejó fuera del primer Grand Slam de la temporada.

Revisa algunas de las críticas a "Nole" a continuación:

And no mask on the plane back home from Australia pic.twitter.com/FspzTBNVp9