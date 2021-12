¡Una buena para Chile! Aseguran que Novak Djokovic se ausentará de la ATP Cup

El número uno del mundo Novak Djokovic no estará en la ATP Cup, en una importante sorpresa para el torneo, que enfrentará a Chile con Serbia, en el Grupo A de la competencia.

Según informó el periodista balcánico Sasa Ozmo, "Djokovic está practicando, pero decidió saltarse de la competición" en el afán de llegar en buenas condiciones al Australian Open.

El serbio jamás confirmó su presencia en el primer Grand Slam del año, luego de decir que no quería vacunarse obligado para participar, aunque se espera que llegue con al menos dos dosis a Melbourne.

Con este panorama, ahora el número uno de Chile Cristian Garin (17º del mundo) a Dusan Lajovic (33º), en tanto que, el número dos Alejandro Tabilo (139º) enfrentará a Filip Krajinovic (42º).

La competencia empieza el 1 de enero y Chile debuta ante España y además enfrentará a Noruega.

Per @jjmedic89, Novak Djokovic is not playing in the ATP Cup.



“Novak is not going to ATP Cup. He is practicing, but he’s decided to skip that competition”, said source close to Djokovic.