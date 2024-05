Aseguran que Rafael Nadal llega a Roland Garros mucho mejor que como llegó a los Masters 1000 de Roma y Madrid

El tenista español Rafael Nadal (276° de la ATP) completó un nuevo entrenamiento de cara a lo que será su participación en el torneo de Roland Garros 2024 que arranca este domingo en París y en cuya primera ronda enfrentará al alemán Alexander Zverev (4°).

El ex número uno del mundo se entrenó ante Daniil Medvedev en la pista Philippe Chatrier con excelentes sensaciones, ya que se llevó el set que jugaron por 6-3.

"Está mucho mejor que en Roma y Madrid", aseguró el ruso en el Media Day.

“Sinceramente jugó muy bien. No jugamos cinco sets, pero jugó mejor que en Roma o Madrid. Tampoco sentí que yo estuve mal. Jugamos un set y algo más y me ganó. Será interesante para mí ver cómo juega contra Alexander Zverev porque Rafa siempre será Rafa. Ha ganado aquí 14 veces y aunque no sea el favorito, perfectamente puede ganar", comentó Medvedev.