Figuras del deporte mundial como los futbolistas Sergio Ramos, Keylor Navas, Jan Oblak y Filipe Luis, el ex jugador Ronaldo Nazario, el basquetbolista Sergio Llull, el ex patrón de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone y la ex gimnasta Nadia Comaneci, presenciaron el triunfo de Rafael Nadal sobre Felix Auger-Aliassime en el Masters 1.000 de Madrid.